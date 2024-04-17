В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородской области

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал жителей держаться подальше от оконных проемов и по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Ранее опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Воронежской области. В МЧС попросили население соблюдать спокойствие. Позже глава региона Александр Гусев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Воронежем сбит украинский БПЛА.