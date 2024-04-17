Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:59, 17 апреля 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородской области

Фото: David W Cerny / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал жителей держаться подальше от оконных проемов и по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Ранее опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Воронежской области. В МЧС попросили население соблюдать спокойствие. Позже глава региона Александр Гусев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Воронежем сбит украинский БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Стычки протестующих с полицией начались в Тбилиси

      В США заявили о превращении России в супердержаву

      Уровень воды в реке Тобол у Кургана снова поднялся

      Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

      В НАТО сообщили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

      Украинский БПЛА сбили над российским регионом

      Самая сексуальная в мире хоккеистка показала фигуру в вязаном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше