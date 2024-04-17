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22:17, 17 апреля 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили на территории российского региона

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В МЧС попросили население соблюдать спокойствие. Также граждан призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов и возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Ранее губернатор российского региона Александр Гусев рассказал, что в Воронежской области находят десятки оттаявших беспилотников.

9 апреля оттаявший беспилотник с огромными крыльями размахом в 2,5 метра нашли в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ в Подмосковье. Как стало известно, дрон обнаружили в кустах жители деревни Дуброво. Предварительно, речь идет о БПЛА PD-2 компании «Укрспецсистемы», подавленном средствами РЭБ зимой.

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      Юлия Мискевич
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