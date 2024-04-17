Опасность атаки БПЛА объявили на территории российского региона

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В МЧС попросили население соблюдать спокойствие. Также граждан призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов и возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Ранее губернатор российского региона Александр Гусев рассказал, что в Воронежской области находят десятки оттаявших беспилотников.

9 апреля оттаявший беспилотник с огромными крыльями размахом в 2,5 метра нашли в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ в Подмосковье. Как стало известно, дрон обнаружили в кустах жители деревни Дуброво. Предварительно, речь идет о БПЛА PD-2 компании «Укрспецсистемы», подавленном средствами РЭБ зимой.