В российском регионе нашли десятки оттаявших беспилотников

Гусев: в Воронежской области находят десятки БПЛА, подавленных системой РЭБ

В Воронежской области находят десятки оттаявших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в ходе прямого эфира, который ведется на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, большая часть этих дронов, летящих над территорией области, подавляется системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Они просто падают, и мы сейчас, когда снег сошел, находим десятки таких объектов, и практически каждые сутки к нам местные жители обращаются, что (...) нашли беспилотники», — рассказал Гусев, отвечая на вопрос о том, стоит ли так часто объявлять в регионе воздушную опасность.

Он объяснил, что такие сигналы не являются перестраховкой и объявляются только тогда, когда Минобороны докладывает, что траектория опасного воздушного объекта пролегает через территорию Воронежской области. «Слава Богу, что часть наших предупреждений, которые мы объявляем, не приводят к работе системы воздушной обороны», — заключил Гусев.

Ранее оттаявший беспилотник с огромными крыльями размахом в 2,5 метра нашли в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ в Подмосковье. Как стало известно, дрон обнаружили в кустах жители деревни Дуброво. Предварительно, речь идет о БПЛА PD-2 компании «Укрспецсистемы», подавленном средствами РЭБ зимой.