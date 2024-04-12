Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 12 апреля 2024Россия

В российском регионе нашли десятки оттаявших беспилотников

Гусев: в Воронежской области находят десятки БПЛА, подавленных системой РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Воронежской области находят десятки оттаявших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в ходе прямого эфира, который ведется на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, большая часть этих дронов, летящих над территорией области, подавляется системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Они просто падают, и мы сейчас, когда снег сошел, находим десятки таких объектов, и практически каждые сутки к нам местные жители обращаются, что (...) нашли беспилотники», — рассказал Гусев, отвечая на вопрос о том, стоит ли так часто объявлять в регионе воздушную опасность.

Он объяснил, что такие сигналы не являются перестраховкой и объявляются только тогда, когда Минобороны докладывает, что траектория опасного воздушного объекта пролегает через территорию Воронежской области. «Слава Богу, что часть наших предупреждений, которые мы объявляем, не приводят к работе системы воздушной обороны», — заключил Гусев.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Ранее оттаявший беспилотник с огромными крыльями размахом в 2,5 метра нашли в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ в Подмосковье. Как стало известно, дрон обнаружили в кустах жители деревни Дуброво. Предварительно, речь идет о БПЛА PD-2 компании «Укрспецсистемы», подавленном средствами РЭБ зимой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

      Появились новые подробности о матери найденных в петербургском подвале детей

      Раскрыта цена куртки из пакетов для рвоты

      Россиянам подсказали места с самыми ценными весенними грибами

      Борис Джонсон сравнил возможный захват Киева Россией с вьетнамской войной

      В РПЦ прокомментировали обвинения Эстонии в террористической деятельности

      Заместитель главы администрации района Петербурга задержан при получении взятки

      Частный вертолет разбился при взлете в российском регионе

      В крупном российском городе зазвучали сирены и началась массовая эвакуация

      В Армении возбудили уголовное дело из-за инцидента на границе с Азербайджаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше