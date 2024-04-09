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12:32, 9 апреля 2024Россия

Стало известно о найденном в Подмосковье оттаявшем БПЛА с огромными крыльями

Mash: в нескольких километрах от завода ЛиАЗ в Подмосковье нашли оттаявший БПЛА

Фото: DoroshenkoE / Wikimedia

В Подмосковье в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ нашли оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с огромными крыльями. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, утром 8 апреля дрон нашли жители деревни Дуброво. Беспилотник с крыльями размахом в 2,5 метра и антенной на носу находился в лесу в 300 метрах от частного жилого дома в кустах.

Как стало известно каналу, предварительно, речь идет о беспилотнике PD-2 компании «Укрспецсистемы», который перехватили зимой при помощи системы радиоэлектронной борьбы во время одной из попыток атаковать Подмосковье. Территория, где найден дрон, оцеплена. На место вызвали саперов.

Ранее беспилотник упал в 150 метрах от нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье. У дрона оказалось оторвано крыло. Вечером 4 апреля его уничтожили взрывотехники. По данным Shot, БПЛА произвели в Испании и он нес с собой три килограмма взрывчатки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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