Раскрыты подробности об обнаруженном возле нефтебазы в Подмосковье беспилотнике

Shot: обнаруженный возле нефтебазы в Подмосковье беспилотник произвели в Испании

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обнаружили около нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье, произвели в Испании. Такие подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Упавший в поле дрон Columba, по сведениям канала, нес с собой три килограмма взрывчатки. Предположительно, БПЛА зацепился за препятствие крылом и рухнул на землю.

Беспилотный аппарат уничтожили контролируемым взрывом приехавшие на место взрывотехники.

Как стало известно ранее, беспилотник самолетного типа нашли днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтебазы. У дрона оказалось оторвано крыло. При этом он не сдетонировал.