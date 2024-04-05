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15:03, 5 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности об обнаруженном возле нефтебазы в Подмосковье беспилотнике

Shot: обнаруженный возле нефтебазы в Подмосковье беспилотник произвели в Испании

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обнаружили около нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье, произвели в Испании. Такие подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Упавший в поле дрон Columba, по сведениям канала, нес с собой три килограмма взрывчатки. Предположительно, БПЛА зацепился за препятствие крылом и рухнул на землю.

Беспилотный аппарат уничтожили контролируемым взрывом приехавшие на место взрывотехники.

Как стало известно ранее, беспилотник самолетного типа нашли днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтебазы. У дрона оказалось оторвано крыло. При этом он не сдетонировал.

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      Никита Абрамов
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