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11:38, 5 апреля 2024Россия

Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

В Подмосковье в 150 метрах от нефтеналивной базы нашли беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Возле нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, беспилотник самолетного типа нашли днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтебазы. У дрона оказалось оторвано крыло. При этом он не сдетонировал. Авторы поста предположили, что БПЛА мог зацепиться за деревья, не долетев до цели.

По информации канала, на месте падения беспилотника работали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Вечером 4 апреля дрон уничтожили взрывотехники.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь и утро 5 апреля средства противовоздушной обороны перехватили над регионами страны 53 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 44 из них сбили над Ростовской областью, еще шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, по одному БПЛ уничтожили в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Как стало известно, целью украинских беспилотников в Ростовской области мог быть аэродром в Морозовске, в сторону которого направлялись сбитые дроны.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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