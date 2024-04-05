Названа возможная цель 44 атаковавших Ростовскую область дронов ВСУ

Пытавшиеся атаковать Ростовскую область 44 дрона летели к военному аэродрому

Беспилотники, которые массово пытались атаковать Ростовскую область, двигались в сторону военного аэродрома в Морозовске. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 дрона, которые направлялись в сторону военного объекта.

Впоследствии дроны также пытались атаковать региональную электрическую сеть. В Морозовском районе взорвались три беспилотника, они повредили два автомобиля, административное здание и трансформаторы.

Еще один беспилотник, по данным издания, взорвался рядом с частным жилым домом в Морозовске. Никто не пострадал, но здание получило повреждения.

В ночь на пятницу, 5 апреля, беспилотники массово атаковали Ростовскую область. В результате атаки была повреждена электроподстанция. Без света остались около 1,6 тысячи человек.

Россию за ночь и утро пятницы пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.