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09:45, 5 апреля 2024Россия

Появились подробности об атаке 44 беспилотников на Ростовскую область

Из-за атаки дронов на Ростовскую область без света остались более тысячи человек

Фото: РИА Новости

Из-за массированной атаки дронов на Морозовский район Ростовской области без света остались около 1,6 тысячи человек. Об этом сообщили власти района, сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что частично подачу электричества уже возобновили. Полностью ликвидировать последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти планируют к полудню.

В ночь на пятницу, 5 апреля, беспилотники массово атаковали Ростовскую область. Там оказалась повреждена электроподстанция.

Россию за ночь и утро пятницы пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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