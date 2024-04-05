ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: ПВО сбила 16 воздушных целей в Морозовском районе

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждена электроподстанция. «Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область.

В конце марта дежурные силы ПВО пресекли попытки ВСУ атаковать территорию Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Как сообщали в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 16 снарядов.