Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 5 апреля 2024Россия

ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: ПВО сбила 16 воздушных целей в Морозовском районе

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждена электроподстанция. «Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область.

В конце марта дежурные силы ПВО пресекли попытки ВСУ атаковать территорию Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Как сообщали в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 16 снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец

      ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

      Врач предупредила об опасных симптомах бессонницы

      Переспавшая с 300 мужчинами за год порномодель пожаловалась на хейтеров

      В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

      Следственный комитет взялся расследовать нападение на мурманского губернатора

      ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

      В НАТО высказались о возможной отправке подразделений на Украину

      Захарова оценила тон переговоров главы Минобороны России с коллегой из Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше