ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

Ростовский губернатор Голубев: системы ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атаке дронов подвергся Морозовский район.

Во вторник, 2 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. Они пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске.