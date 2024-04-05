ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область
Ростовский губернатор Голубев: системы ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что атаке дронов подвергся Морозовский район.
Во вторник, 2 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. Они пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске.