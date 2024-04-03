В Кремле перечислили необходимые после атаки дронов ВСУ на Татарстан меры

Песков: после атаки БПЛА на Татарстан нужны дополнительные меры безопасности

После первой с начала спецоперации атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан необходимо принять ряд мер. Их перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности», — сказал Песков.

По его словам, ударами по территории России Украина продолжает свою агрессивную террористическую политику.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В Кремле, комментируя случившееся, заявили, что атаки дронов на Татарстан связаны с продолжающейся террористической активностью Киева. Российские военные работают, чтобы в дальнейшем исключить эту угрозу, подчеркивал Песков.