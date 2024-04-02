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12:57, 2 апреля 2024Россия

В Кремле связали атаки БПЛА по заводам в Татарстане с активностью Киева

В Кремле связали атаки БПЛА по заводам в Татарстане с активностью Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по нефтяным заводам в Татарстане с продолжающейся террористической активностью Киева. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Он отметил, что российские военные работают, чтобы эту угрозу исключить в дальнейшем.

До этого стало известно, что все 12 пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Елабужском районе Татарстана оказались студентами «Алабуга политех».

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Татарстан. Один дрон ударил по заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», два — по студенческому общежитию в Елабужском районе.

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      Анна Щербакова
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