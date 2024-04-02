Все 12 пострадавших при атаке беспилотников в Татарстане оказались студентами

РБК: 12 пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказались студентами

Все 12 пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Елабужском районе Татарстана оказались студентами «Алабуга политех». Об этом пишет РБК в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Ранее стало известно, что одна из пострадавших — 16-летняя гражданка Руанды, которая является студенткой политехнического колледжа в Елабуге. Ее госпитализировали.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Татарстан. Один дрон ударил по заводу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», два — по студенческому общежитию в Елабужском районе.

В сети также появились кадры, на которых летательный аппарат, похожий очертаниями на небольшой самолет, снижается и взрывается. Запись сделана в ОЭЗ «Алабуга». На эту деталь также обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такие летательные аппараты имеют преимущества перед беспилотниками, которые украинские войска обычно используют при попытках атаковать российскую территорию.