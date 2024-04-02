Одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась иностранка

Shot: 16-летняя гражданка Руанды пострадала при атаке БПЛА в Татарстане

16-летняя гражданка Руанды оказалась одной из пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Татарстане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Иностранка, по сведениям издания, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге. Ей понадобилась госпитализация.

По последней информации, в результате инцидента пострадавшими числятся семь человек.

До этого по сети разошлись видеокадры момента удара дрона по общежитию, которое находится на территории предприятия в Елабуге в Татарстане.

На ролике можно разглядеть, как беспилотник самолетного типа, сопоставимый по размерам с небольшим кукурузником, постепенно снижаясь, ударяет по территории завода. За его падением следует мощный взрыв, затем виден шар пламени.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Устройства пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений местные власти не зафиксировали.