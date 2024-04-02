В Госдуме прокомментировали одну деталь атаки на Татарстан

Депутат ГД Картаполов: Татарстан мог быть атакован легкомоторным самолетом

Татарстан мог быть атакован легкомоторным самолетом. Об этом заявил журналистам «Газеты.ру» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. Также было опубликовано видео атаки со взрывом, снятое, предположительно, в особой экономической зоне Алабуга.

По словам Картаполова, запечатленный на видео объект« похож даже больше на легкомоторный самолет». Он заявил, что такие самолеты имеют преимущества перед беспилотниками, которые украинские войска обычно используют при попытках атаковать российскую территорию. К таким преимуществам глава оборонного комитета отнес меньшую заметность для средств ПВО и большую по сравнению с беспилотников дальность.

«Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном», — добавил Картаполов. Предложения по противодействию можно будет выработать после выяснения всех обстоятельств атаки и типа принявшихся при ее осуществлении технических средств, заключил он.