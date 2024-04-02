Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 2 апреля 2024Россия

В Липецкой области подавили беспилотник

Липецкий губернатор Артамонов: в Становлянском районе подавили беспилотник

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили в Становлянском районе. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.

В регионе в тот момент действовал режим воздушной опасности — его в Липецкой области объявляли второй раз за сутки. Вскоре после публикации о подавлении дрона воздушную опасность отменили.

Утром во вторник, 2 апреля, беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали, по предварительным данным, семь человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

      Появились данные об атаке Татарстана украинским беспилотным самолетом

      Президент Ирана пригрозил Израилю неминуемым ответом на трусливое преступление

      46-летняя Анна Семенович в наряде с откровенным декольте прошлась перед камерой

      В Госдуме прокомментировали одну деталь атаки на Татарстан

      Одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась иностранка

      Бывшего российского полицейского осудили условно за разглашение гостайны

      Полковник объяснил появление в России охотников за дронами

      Захарова заявила об игнорировании ООН запросов Москвы по Буче

      В Липецкой области подавили беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше