В Липецкой области подавили беспилотник

Липецкий губернатор Артамонов: в Становлянском районе подавили беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили в Становлянском районе. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.

В регионе в тот момент действовал режим воздушной опасности — его в Липецкой области объявляли второй раз за сутки. Вскоре после публикации о подавлении дрона воздушную опасность отменили.

Утром во вторник, 2 апреля, беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан — регион находится примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали, по предварительным данным, семь человек.