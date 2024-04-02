Режим воздушной опасности второй раз за сутки объявили в Липецкой области

Липецкий губернатор Артамонов объявил о воздушной опасности второй раз за сутки

В Липецкой области второй раз за сутки ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его словам, у границ Липецкой области были замечены беспилотники, в связи с чем все службы были приведены в состояние повышенной готовности.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияния на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил Артамонов.

Губернатор также призвал жителей следить за информацией об оперативной обстановке в Липецкой области — она размещена на официальных ресурсах, добавил он.

О воздушной опасности власти Липецкой области сообщали и в ночь на вторник, 2 апреля. Предупреждение длилось почти два часа, затем его отменили. О поражении дронов и о попытках атак на какие-либо объекты власти тогда не сообщали.