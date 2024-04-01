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23:38, 1 апреля 2024Россия

В российском регионе введен режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области введен режим воздушной опасности
Игорь Артамонов

Игорь Артамонов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Липецкой объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он указал, что вблизи границы области были обнаружены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам Артамонова, все силы и средства на территории региона приведены в повышенную готовность.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, пообещав, что режим воздушной опасности не повлияет на жизнедеятельность. Губернатор также посоветовал следить за информацией на официальных каналах правительства и МЧС.

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