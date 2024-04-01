В двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской и Курской областях

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Он призвал жителей Воронежа сохранять спокойствие. По словам губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. «Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал он.

Кроме того, опасность атаки беспилотников также объявлена еще в одном российском регионе — Курской области. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее 1 апреля в Белгороде дважды объявляли сигнал тревоги. Как сообщало Минобороны, системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.