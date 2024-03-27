Силы ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО «Вампир» над территорией России

МО РФ: силы ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО «Вампир» ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

Все произошло 27 марта около 20:30 по московскому времени. В ходе работы дежурных систем ПВО удалось уничтожить 16 снарядов.

Ранее о ликвидации 16 воздушных целей над регионом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Вечером 27 марта в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Граждан попросили укрыться в помещениях и не подходить близко к окнам.