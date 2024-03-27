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21:53, 27 марта 2024Россия

ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом

Гладков: ПВО сбила 16 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты 16 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, а также в двух поликлиниках, в складском корпусе детской областной клинической больницы. Также осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в трех детских садах и школе. Повреждены восемь автомобилей, два из них сгорели полностью.

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      Марина Совина
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