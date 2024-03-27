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07:13, 27 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате 18 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

МО: средства ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О том, что над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, один человек получил осколочные ранения — ему оказывают медицинскую помощь. Повреждения также получили девять частных домов в поселке Дубовое, там же осколки посекли шесть автомобилей. В селе Таврово были повреждены кровли двух частных домов и две машины.

В ночь на 27 марта местные жители сообщали о серии взрывов над Белгородом. В городе объявили сигнал ракетной опасности, который впоследствии отменили менее чем через час.

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      Анастасия Шейкина
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