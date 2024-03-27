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01:06, 27 марта 2024Россия

В Белгородской области сбили 18 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила над Белгородом 18 воздушных целей, один человек пострадал

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Отмечается, что один человек получил осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил глава области.

Он добавил, что в результате происшествия повреждения получили девять частных домовладениях в поселке Дубовое. Кроме того, осколки посекли шесть автомобилей, рассказал Гладков. Также сообщается, что в селе Таврово были повреждены кровли двух частных домов и две машины. «Все оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что над Белгородом произошла серия взрывов. Над территорией города и Белгородского района была объявлена ракетная опасность.

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      Марина Совина
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