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00:29, 27 марта 2024Россия

Над Белгородом прогремели взрывы

Shot: над Белгородом прозвучала серия взрывов

Над Белгородом прозвучала серия взрывов, сообщает Telegram-канал Shot. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как указывается в публикации, после сигналов тревоги жители заметили в небе над городом яркие вспышки.

Ранее мэрия Белгорода сообщила, что на территории города и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали при возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 26 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Вязовое Краснояружского района. В результате атаки в двух частных домовладениях были выбиты окна.

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      Маргарита Пименова
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