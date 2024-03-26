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17:05, 26 марта 2024Россия

Два частных домовладения получили повреждения при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Вязовое

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

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По его словам, в двух частных жилых домовладениях при атаке оказались выбиты окна. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа пострадали три человека. «Двое пожарных МЧС России — один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода — и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ», — отчитался Гладков.

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      Никита Абрамов
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