При ночной атаке на Белгород пострадали два человека

Губернатор Гладков: два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Белгород

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород. Пострадало 2 человека в Белгородском районе, им оказана медицинская помощь», — написал Гладков.

Он добавил, что специалисты проведут домовой обход утром после обстрела ВСУ и быстро приступят к восстановлению. По словам губернатора, ночью в Белгородской области не включали сигнал ракетной опасности, чтобы люди после его получения не выходили на улицу и не начинали движение на автомобилях в попытках скрыться от опасности. Гладков поинтересовался у жителей, правильно ли поступают власти.

В ночь на вторник, 26 марта, в Белгородской области сбили 13 воздушных целей. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка. Как уточнили в Минобороны, над приграничным регионом системы ПВО поразили 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.