В Белгородской области сбили 13 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила над Белгородом 13 воздушных целей, два человека ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и районом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 воздушных целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 13 воздушных целей. По предварительной информации, в поселке Дубовое пострадали два человека.

Глава региона добавил, что в результате происшествия повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.

Ранее ГУМЧС России по Белгородской области объявляло о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Она продолжалась в течение 40 минут.

25 марта Гладков сообщил, что россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе на машину в Белгородской области. Это произошло на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа, уточнил он.