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19:37, 25 марта 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе на машину в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: мирный житель пострадал при атаке беспилотника

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении», — пояснил он.

Осколки от взрыва посекли транспортное средство, находящийся внутри пассажир получил баротравму и контузию. На данный момент его доставляют в городскую больницу №2 города Грайворон.

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В этот же день дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате взрыва беспилотника машина загорелась. Водитель и пассажир не пострадали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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