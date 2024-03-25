«Газель» с людьми загорелась из-за взрыва дрона-камикадзе на российской трассе

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Белгородском районе

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль «Газель» с людьми на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва беспилотника машина загорелась. Водитель и пассажир не пострадали. На месте работают оперативные службы, которые тушат «Газель».

Ранее, 24 марта, средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 22 снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО Vampire. По словам Гладкова, пострадали трое мужчин и женщина. Им оказали необходимую помощь.

В тот же день стало известно, что в результате обстрела в Белгороде оказалось повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова. По словам очевидцев, также нанесен ущерб жилому дому и нескольким машинам.