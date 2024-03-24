Средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО VAMPIRE над российским регионом

МО: над Белгородской областью уничтожено 22 снаряда РСЗО VAMPIRE

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 реактивных снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО VAMPIRE, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что украинские войска попытались атаковать территорию России около 17.50 (мск), используя РСЗО RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.