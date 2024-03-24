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15:54, 24 марта 2024Россия

В Белгородской области рассказали о повреждениях после обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: за сутки в Белгороде повреждены более 200 квартир

Фото: Governor of Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

За сутки в результате обстрелов и атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей, а также более двух сотен квартир. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнила, что с 7 утра 23 марта до 7 утра 24 марта город Белгород подвергся двум воздушным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в результате налетов были повреждены 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта и девять хозсубъектов. Также повреждено 40 автомобилей.

Атакам беспилотникам и обстрелам за сутки подверглись также села в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском районах, продолжил Гладков. Кроме того, под обстрел попал хутор Мухин в Шебекинском городском округе. Там было зафиксировано четыре прилета.

В Грайворонском городском округе за сутки в результате обстрелов пострадали два человека — женщина с контузией и непроникающим ранением предплечья и голени и мужчина с переломом лодыжки. Различные повреждения получили три частных дома, написал Гладков.

23 марта Гладков сообщил, что жертвой атаки беспилотных летательных аппаратов стал мужчина. Его жена, находившаяся вместе с ним в здании была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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      Екатерина Улитина
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