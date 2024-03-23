Стало известно еще об одном погибшем при атаке БПЛА на российский регион

Гладков: при атаке БПЛА на Белгородскую область погибли 2 мирных жителя

Начало событий в новости В российском регионе при атаке беспилотников погиб мирный житель

Еще один человек погиб при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что мужчина скончался в результате обрушения балконов в одном из многоквартирных домов Белгорода. Его жена, находившаяся вместе с ним в здании в момент атаки Вооруженных сил Украины, доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме нее госпитализированы еще четверо мирных жителей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщал об одном погибшем жителе Чернянского района и двух пострадавших. Он добавил, что в результате атаки беспилотников повреждения также получили частные и многоквартирные дома.

