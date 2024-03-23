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08:39, 23 марта 2024Россия

В российском регионе при атаке беспилотников погиб мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке беспилотников погиб мирный житель
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Globallookpress.com

В Чернянском районе Белгородской области при атаке беспилотников погиб мирный житель, двое пострадали, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«У нас выдалось тяжелое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — написал губернатор.

Он добавил, что утром произошел обстрел Белгорода, повреждения получили частные и многоквартирные дома, пострадали люди.

В настоящее время уточняются данные, производится поквартирный обход. В МЧС Белгородской области доложили о ликвидации возгораний, в том числе в частном домовладении. Строительные и аварийные бригады работают на месте происшествия, сообщил Гладков.

Ранним утром в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Глава региона призывал местных жителей оставаться в укрытиях.

Атаке дрона в ночь на 23 марта подвергся Оскольский электрометаллургический комбинат, никто не пострадал, предприятие работает штатно.

Вечером 22 марта Гладков сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его данным, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

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      Марина Совина
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