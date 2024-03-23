Раскрыто название атакованного дроном ВСУ предприятия в Белгородской области

Дрон ВСУ в ночь на 23 марта атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 23 марта атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат, об этом сообщает пресс-служба предприятия на странице во «ВКонтакте».

Ранее о налете беспилотника в Старооскольском городском округе заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако он не раскрыл его названия. Глава региона отметил что пострадавших нет, ущерб оценивается.

В пресс-службе комбината подтвердили, что пострадавших и разрушений не последовало. ОЭМК имени А.А. Угарова, металлургическое предприятие компании «Металлоинвест», работает в штатном режиме.

22 марта губернатор Белгородской области сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его данным, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

