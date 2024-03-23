В российском регионе беспилотник ВСУ атаковал предприятие

Гладков: в Старооскольском округе беспилотник ВСУ атаковал предприятие

В Старооскольском городском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал одно из предприятий. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. https://t.me/vvgladkov/5923

«Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

По словам Гладкова, на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, информация о повреждениях уточняется. Глава региона не раскрыл, о каком именно предприятии идет речь.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его данным, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

