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10:56, 19 июля 2026Силовые структуры

Госдума рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам с судимостью

Володин: мигрантам с любой судимостью могут отказать в получении гражданства РФ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума на наступающей неделе рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Об этом рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс».

Володин объяснил, что авторы законопроекта предлагают исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в стране мигрантам, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами.

Кроме того, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России, добавил спикер.

Всего с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, уточнил председатель Госдумы. Благодаря этому правовому полю, продолжил он, МВД только в июне 2026 года удалось пресечь свыше 60 тысяч правонарушений в этой области, возбудить 2 тысячи уголовных дел; выдворить и депортировать за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи мигрантов; вынести решения об ограничении въезда в страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан; выявить и привлечь к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное вовлечение в трудовую деятельность мигрантов.

Володин подчеркнул, что в Россию должны приезжать те, кто знает русский язык, соблюдает законы РФ, уважает ее культуру и веру.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в стране иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении справки о судимости заявителем на гражданство РФ.

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