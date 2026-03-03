Володин направил в Госдуму проект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью. Об этом сообщается на сайте Думы.

Согласно проекту, основанием для отказа иностранцу в выдаче российского гражданства станет наличие у него судимости. При этом тяжесть совершенного преступления не будет никак влиять.

По мнению Володина, принятие закона поспособствует укреплению правопорядка в России.

«Те, кто приезжает в Россию учиться или работать, должны быть чисты перед законом. Это говорит о правовой культуре человека. И в нашей стране они обязаны соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции и историю», — пояснил председатель нижней палаты парламента.

