Россия
16:18, 3 марта 2026Россия

Володин направил в Госдуму проект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью

Володин направил в Думу проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью. Об этом сообщается на сайте Думы.

Согласно проекту, основанием для отказа иностранцу в выдаче российского гражданства станет наличие у него судимости. При этом тяжесть совершенного преступления не будет никак влиять.

По мнению Володина, принятие закона поспособствует укреплению правопорядка в России.

«Те, кто приезжает в Россию учиться или работать, должны быть чисты перед законом. Это говорит о правовой культуре человека. И в нашей стране они обязаны соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции и историю», — пояснил председатель нижней палаты парламента.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы

