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07:05, 23 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор.

Гладков порекомендовал населению укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной, коридоре или кладовой, а находящихся на улице призвал спуститься в подвал, укрытие или иное безопасное место.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его данным, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

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      Марина Совина
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