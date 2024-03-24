В Белгороде при обстреле повреждено здание университета

Shot: БГТУ имени Шухова поврежден при обстреле Белгорода

В результате обстрела в Белгороде повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О повреждениях БГТУ сообщили очевидцы. Также они рассказали об ущербе, нанесенном жилому дому на проспекте Славы — там на десятом этаже обрушился балкон, а во дворе были повреждены несколько автомобилей.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.

23 марта системы ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.