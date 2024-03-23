Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 23 марта 2024Россия

Над Белгородом сбили 10 ракет

Губернатор Гладков: над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 ракет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — отметил он. Глава региона уточнил, что в результате атаки со стороны Украины пострадали два человека — девушка и молодой человек, их госпитализировали.

Гладков добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом было сбито более десяти ракет, российские военнослужащие продолжают отражать атаку. Он также отметил, что в результате нападения со стороны ВСУ ребенок получил осколочное ранение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      Еще одна страна объявила 24 марта днем траура

      На смартфоны Samsung добавили плавные обновления

      Над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешской РСЗО Vampire

      Над Белгородом сбили 10 ракет

      Захарова указала на расхождение в словах США и Украины о теракте в «Крокусе»

      В Севастополе ребенок получил ранение в результате атаки ВСУ

      «Зенит» направит финансовую помощь пострадавшим во время теракта

      Захарова отреагировала на заявление Зеленского о теракте в «Крокусе»

      Светлаков рассказал подробности своего спасения в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше