Над Белгородом сбили 10 ракет

Губернатор Гладков: над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 ракет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — отметил он. Глава региона уточнил, что в результате атаки со стороны Украины пострадали два человека — девушка и молодой человек, их госпитализировали.

Гладков добавил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом было сбито более десяти ракет, российские военнослужащие продолжают отражать атаку. Он также отметил, что в результате нападения со стороны ВСУ ребенок получил осколочное ранение.