В Севастополе ребенок получил ранение в результате атаки ВСУ

Развожаев: над Севастополем сбито несколько целей, пострадал ребенок

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что 23 марта над городом было сбито несколько воздушных целей. Он добавил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) несовершеннолетний получил ранение.

«На данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной», — заявил губернатор.

Развожаев отметил, что российские военные отражают масштабную атаку на город. По предварительной информации, было сбито более десяти ракет.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. Он разместил соответствующее предупреждение 23 марта в 22:44 по московскому времени. Градоначальник порекомендовал жителям закрыть окна и не приближаться к ним, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество.