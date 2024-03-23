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23:38, 23 марта 2024Россия

В Севастополе ребенок получил ранение в результате атаки ВСУ

Развожаев: над Севастополем сбито несколько целей, пострадал ребенок

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что 23 марта над городом было сбито несколько воздушных целей. Он добавил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) несовершеннолетний получил ранение.

«На данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной», — заявил губернатор.

Развожаев отметил, что российские военные отражают масштабную атаку на город. По предварительной информации, было сбито более десяти ракет.

Ранее Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. Он разместил соответствующее предупреждение 23 марта в 22:44 по московскому времени. Градоначальник порекомендовал жителям закрыть окна и не приближаться к ним, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество.

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      Маргарита Пименова
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