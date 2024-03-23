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22:49, 23 марта 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал объявление о тревоге в 22:44 по московскому времени. Градоначальник призвал местных жителей, которые не знают о местонахождении ближайшего укрытия, плотно закрыть окна и не подходить к ним, а также отключить электричество, перекрыть воду и газ.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий страны может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Он подчеркнул, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Киева является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марина Совина
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