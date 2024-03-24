Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegam, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Белгороде оказалось повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова.

В воскресенье, 24 марта, Министерство обороны России доложило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью 22 реактивных снаряда реактивной системы залпового огня РСЗО Vampire.