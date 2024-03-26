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07:03, 26 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов чешской РСЗО Vampire над Россией

МО: силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Белгородской областью в ночь на вторник, 26 марта, перехвачено 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что реактивные снаряды чешской РСЗО перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при ночной атаке на Белгород пострадали 2 человека, им оказывается медицинская помощь. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.

По словам губернатора, в ночь на вторник, 26 марта. в Белгородской области не включали сигнал ракетной опасности, чтобы люди после его получения не выходили на улицу и не начинали движение на автомобилях в попытках скрыться от опасности. Гладков поинтересовался у жителей, правильно ли поступают власти.

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      Анастасия Шейкина
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