Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов чешской РСЗО Vampire над Россией

МО: силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Над Белгородской областью в ночь на вторник, 26 марта, перехвачено 13 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что реактивные снаряды чешской РСЗО перехватили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при ночной атаке на Белгород пострадали 2 человека, им оказывается медицинская помощь. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.

По словам губернатора, в ночь на вторник, 26 марта. в Белгородской области не включали сигнал ракетной опасности, чтобы люди после его получения не выходили на улицу и не начинали движение на автомобилях в попытках скрыться от опасности. Гладков поинтересовался у жителей, правильно ли поступают власти.