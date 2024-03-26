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23:56, 26 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Жителей города и района призвали при возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в результате обстрела в Белгороде было повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова. На десятом этаже обрушился балкон, а во дворе были повреждены несколько автомобилей. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в результате обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области повреждения получили десятки частных домов и автомобилей и более двух сотен квартир.

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      Марина Совина
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