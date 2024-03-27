В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Граждан, находящихся дома, глава области призвал укрыться в помещениях без окон: коридоре, ванной, туалете и кладовой. Также он порекомендовал не подходить к окнам.

Тех, кто в момент воздушной тревоги находится на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. В ведомстве уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.