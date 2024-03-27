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20:28, 27 марта 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Граждан, находящихся дома, глава области призвал укрыться в помещениях без окон: коридоре, ванной, туалете и кладовой. Также он порекомендовал не подходить к окнам.

Тех, кто в момент воздушной тревоги находится на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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      Никита Абрамов
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