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01:44, 20 июля 2026Россия

Россиянам напомнили количество рабочих дней и выходных в августе

Юрист Копылов: Россияне в августе будут работать 21 день и отдыхать 10 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Unsplash.com

Доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов в беседе с РИА Новости напомнил россиянам количество рабочих дней и выходных в августе.

Юрист уточнил, что при пятидневной рабочей неделе трудящиеся будут работать 21 день и отдыхать десять дней. Эксперт добавил, что в августе нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в России длинных выходных в этом году больше не ожидается. В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на среду, поэтому россиян ожидает лишь один дополнительный выходной без длинного уикенда.

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