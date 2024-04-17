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13:35, 17 апреля 2024Россия

Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

В Воронежской области режим опасности БПЛА продлился больше девяти часов

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области продлился больше девяти часов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!», — написал он.

Пост о начале действия режима опасности атаки беспилотников появился в канале политика в 3:44 по московскому времени. Через девять часов тридцать одну минуту в 13:15 Гусев сообщил об отмене действия режима.

Других подробностей губернатор не привел.

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