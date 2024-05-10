В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он написал об этом в своем Telegram-канале 10 мая.

Глава российского региона призвал жителей сохранять бдительность, а также указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли 12 сел в различных районах Курской области. Отмечается, что никто из жителей не пострадал.

Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более сотни раз обстреляли Белгородскую область в День Победы, который отмечается в России 9 мая.