В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛАСюжетРабота систем ПВО:
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он написал об этом в своем Telegram-канале 10 мая.
Глава российского региона призвал жителей сохранять бдительность, а также указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.
Ранее Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли 12 сел в различных районах Курской области. Отмечается, что никто из жителей не пострадал.
Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ более сотни раз обстреляли Белгородскую область в День Победы, который отмечается в России 9 мая.