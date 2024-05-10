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14:30, 10 мая 2024Мир

Украина более сотни раз обстреляла Белгородскую область 9 мая

Губернатор Гладков: ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) более сотни раз обстреляли Белгородскую область в День Победы, который отмечается в России 9 мая. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки по всем семи приграничным районам области ВСУ выпустили в общей сложности 67 снарядов. Кроме того, в этот день на регион осуществили атаки не менее 39 беспилотников. Атаки велись в том числе за счет сброса с дронов пяти боеприпасов, уточнил губернатор.

В результате массированных обстрелов повреждения выявили в двух многоквартирных и 42 частных домах, 35 транспортных средствах, двух объектах связи, сельхозпредприятии, здании детского сада, магазине и памятнике солдатам Великой отечественной войны (ВОВ).

Больше всего прилетов (пять) зафиксировали в поселке Красное, еще четыре — в селе Новая Таволжанка. В свою очередь, поселки Дубовое, Октябрьский, села Никольское, Головино, Черемошное, Новая Деревня, Соломино, Репное и Журавлевка были атакованы 23 раза.

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ в Щебекинском округе Белгородской области 10 мая запускали сирену ракетной опасности. В региональном МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не подходить к окнам.

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      Анатолий Акулов
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